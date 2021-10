Torna Beauty gives back digital edition, per le donne in trattamento oncologico, Tumore al polmone, con i test NGS una nuova arma diagnostica per combatterlo. Mudimed, Novartis lancia il primo museo digitale sulla storia del metodo scientifico in medicina. La chirurgia verso il futuro nel congresso Acoi. Indagine, su epatite C italiani disinformati. Emofilia, un video dei theShow per sensibilizzare su cura e prevenzione. J&J Medical Italia a sostegno dei chirurghi italiani