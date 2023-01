Salus Tv n. 3 del 18 gennaio 2023

(Adnkronos) - In questo numero: 5 gli obiettivi 2023 della Sid per la salute delle persone con diabete La psichiatra Lucattini, esketamina efficace contro depressione maggiore non rispondente ad attuali terapie Sclerosi multipla, pubblicati i risultati del primo studio clinico al mondo con cellule staminali neurali Virus, covid, influenza stagionale e pazienti fragili: ‘maneggiare con cura’