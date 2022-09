Salus Tv n. 38 del 21 settembre 2022

(Adnkronos) - Fondazione Prada presenta “Preserving the Brain” (pronuncua: preserving d brein) la mostra sulle malattie neurodegenerative; Da Giornata Sla contributo straordinario di Aisla per caro energia; Con In Place (pronuncia: in pleis) nasce la teleriabilitazione per bambini con proble-mi di neurosviluppo; Stefano Boeri Interiors (pronuncia: intiriors) e Napisan per la prima ‘aula del futuro’; Appelo Soi, andate a votare chi difende la vostra vista; Danacol presenta “Ascolta il tuo cuore”, la grande campagna di prevenzione; Gli esperti, “Contro meningite e rotavirus la vaccinazione è efficace e sicura”