Salus tv n. 34 del 23 agosto 2023

(Adnkronos) - In questo numero: Italiani promuovono la sanità pubblica con poco più di 6 e quella privata con 7, l’indagine Lo Studio, cibi ultra-processati raddoppiano il rischio di morte per infarto in diabetici di tipo 2 Poco sport a scuola? I pediatri, 'ecco perché è bene cambiare rotta' Con Nipt “made in Sweden” diagnostica prenatale accessibile ed economica