Salus tv n. 32 del 9 agosto 2023

(Adnkronos) - In questo numero: Proteggere gli sportivi da malattie infettive è possibile attraverso i vaccini. La Fmsi mostra come. Bimbi a rischio 'mal di vacanza’, i consigli per prevenirlo. Alzheimer, positivi i risultati presentati all’Aaic del trattamento anti-amiloide donanemab. Nasce da accordo Iss – Siad biobanca 'Viva', progetto da 3,5 milioni di euro.