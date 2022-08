Salus Tv n. 31 del 3 agosto 2022

(Adnkronos) - “Mi vedete?”, presentato al Giffoni Film Festival “corto” sulla depressione nei giovani. Digicog-Ms. l’App di autovalutazione delle funzioni cognitive nella Sm e malattie neurodegenerative. Anche la salute inquina, risonanza magnetica come 500mila km in auto. Al via ‘Miprep’, percorso formativo su tecniche chirurgiche mininvasive di resezione polmonare.