Salus tv n. 29 del 19 luglio

(Adnkronos) - In questo numero: Italia Longeva da “Stati Generali Assistenza a lungo termine”: fragilità in crescita rispetto ad aspettativa di vita Nuove sfide in gastroenterologia, farmaci biotecnologici e intelligenza artificiale A Lecce primo open day per vaccinazioni contro il fuoco di Sant’Antonio La psicoanalista Lucattini, da quelli di terza media alla laura esami sono un rito di passaggio. Non la misura del proprio valore Bilancio positivo per primo semestre attività CadaverLab di Neuromed