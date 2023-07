Salus tv n. 28 del 12 luglio 2023

(Adnkronos) - In questo numero: Sandoz presenta la campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico Soi, senza medico rianimatore in sala triplicate complicazioni intraoperatorie per cataratta E ancora L’esperta: “anche in età pediatrica è possibile trovare casi di fegato grasso” A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: 80% dei malati di cancro soffre di malnutrizione, meno del 30% riceve trattamenti adeguati. Lo studio