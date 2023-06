Salus tv n. 24 del 14 giugno 2023

(Adnkronos) - In questo numero: Eular 2023: clinici, ricercatori e docenti al Congresso europeo di reumatologia Autismo, 5mila nuovi casi l’anno in Italia, Fondazione Piatti amplia servizi e spazi di cura Tumore del seno, Novartis presenta risultati studio Natalee a Congresso Asco Allarme giovani fra digiuni intermittenti e cene saltate, possono causare anoressia e depressione Studio Altems, con nuove terapie -5% ricoveri per malattie cardiovascolari