Salus tv n. 22 del 31 maggio 2023

(Adnkronos) - In questo numero: Dalla pandemia al new normal, tra Covid e Long Covid “Principi Attivi”, al via 1° appuntamento dedicato a salute mentale promosso da Boehringer Ingelheim Italia Fattore J avvicina i giovani alla scienza Meningite, “Pre-Occupiamoci” promuove profilassi vaccinale Progetto Gemelli-Unicef, 39% ragazzi soffre di ansia e depressione A seguire la news scelta per voi dalla redazione e per concludere la NONA puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo “7 milioni circa gli italiani che soffrono di una forma di cefalea, l’emicrania la più diffusa