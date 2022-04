(Adnkronos) - Giornata Mondiale Emofilia, Fedemo lancia l’appello al Governo per tutelare i pazienti emofilici. Novartis, Ok Aifa a rimborsabilità nuovo farmaco per sclerosi multipla recidivante remittente. Prato, asportata da utero grande massa di 3 chili durante la gravidanza, bimbo nasce sano. Melanoma, grazie a test ridefiniti geni da studiare. Solo 10% italiani userebbe farmaci oppioidi, ma contro dolore funzionano.