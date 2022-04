(Adnkronos) - Con artrite reumatoide sotto controllo risparmi fino a 52% costi diretti e 75% costi indiretti. Mieloma multiplo recidivato, disponibile in Italia monoclonale isatuximab. Simi, malformazioni bebè se padre assume metformina prima del concepimento. Ok Aifa rimborsabilità nuova formulazione farmaco per Ipe . Al via campagna 'Mielo-Spieghi' 2022, per 'Ritornare alla vita'