Salus Tv n.15 del 19 aprile 2023

(Adnkronos) - Approvata da Aifa rimborsabilità primo farmaco specifico per epatite Delta cronica; Sclerosi multipla, al via “Le lettere senza tempo di Io non sclero”; A Catania 'Articoliamo Talks: Articolazioni? Trattiamole bene!'; Filtri sui social. Il 50% dei giovani under 14 li usa. A rischio “Sindrome dei corpi multipli”; Sport fondamentale a tutte le età e per tutti. Le esperienze di chi non vede