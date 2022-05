(Adnkronos) - Marco Saltalamacchia, presidente esecutivo del Gruppo Koelliker, presenta i nuovi nuovi arrivati nella gamma Professional di veicoli commerciali a zero emissioni. Si tratta di T90, il pick up elettrico di Maxus, e 3MX, il veicolo commerciale a 3 ruote a zero emissioni di Wuzheng. La gamma Professional è caratterizzata da veicoli elettrici innovativi e all'avanguardia che assicurano elevata autonomia e praticità, e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento.