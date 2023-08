Salsa di pomodoro in Italia sotto i 5,5 mld di chili previsti

(Adnkronos) - Mentre la salsa di pomodoro in Italia rischia di essere sotto i 5,6 miliardi di chili previsti per il 2023, l'importazione del concentrato cinese che costa la metà balza a più del 50%. Per Coldiretti e Filiera Italia il nostro Paese è scivolato al terzo posto come produttore mondiale, scalzato dalla Cina che fa concorrenza sleale.