(Adnkronos) - Lo scrittore Salman Rushdie, vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti, è stato attaccato sul palco durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, di Chautauqua, nello stato di New York. In un video postato sui social si vede il momento in cui un uomo è salito sul palco e ha iniziato a colpirlo.