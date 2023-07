(Adnkronos) - La proposta di istituire per legge un salario minimo ha il sostegno del "75% delle italiane e degli italiani" e il governo di Giorgia Meloni "non può voltare la faccia dall'altra parte" davanti ai "poveri che lavorano", che in Italia sono "tre milioni e mezzo". Lo sottolinea la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della riunione dei Socialisti europei e sudamericani prima della seconda giornata del summit Ue-Celac, a Bruxelles.