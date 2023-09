Sainz derubato dell'orologio a Milano: il pilota Ferrari rincorre i ladri e lo recupera

Carlos Sainz rapinato dell'orologio a Milano, in pieno centro, dopo il terzo posto con la Ferrari oggi nel Gp d’Italia a Monza. Il pilota spagnolo, rientrato a Milano dopo la gara, è uscito nel tardo pomeriggio dall’Hotel Armani. In strada, è stato avvicinato da due uomini che gli hanno sfilato dal polso l’orologio, presumibilmente del valore di centinaia di migliaia di euro. Sainz, con la sua guardia del corpo, non ha esitato: ha cominciato a rincorrere i due rapinatori. Con il pilota, all’inseguimento si sono messi anche numerosi cittadini comuni. I due rapinatori sono stati raggiunti da Sainz e bloccati in via Montenapoleone, dove è intervenuta rapidamente la polizia, allertata dalle chiamate. Gli agenti hanno preso in custodia i rapinatori che sono stati portati via. Sainz è stato accompagnato in hotel.