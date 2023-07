Saglia: “Tenere alta l'attenzione, i prezzi del gas rischiano di aumentare, anche se meno rispetto al passato”

(Adnkronos) - Saglia: “Abbiamo attraversato grandi problemi, la pandemia, l'emergenza sui prezzi del gas, il conflitto in Ucraina. Oggi dobbiamo tenere alta l'attenzione, i prezzi sono tornati a livelli accettabili ma sono comunque alti, non siamo al riparo. Siamo più sicuri, gli stoccaggi gas ci fanno ben sperare per l'inverno però i nostri comportamenti devono continuare ad essere responsabili, sia nei consumi elettrici che di gas. Se ci sarà un inverno particolarmente rigido, i prezzi rischiano di aumentare, però meno di quanto accaduto nel recente passato perché abbiamo infrastrutture significative in gioco e abbiamo cambiato i nostri fornitori: invece di acquistare gas dalla Russia lo facciamo dall'Algeria.” ha detto Stefano Saglia, Commissario ARERA, a seguito della presentazione della Relazione Annuale 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. “Il 1° gennaio 2024 si completa il passaggio dalla tutela al mercato libero, è un passaggio importante per le nostre famiglie, graverà su 5 milioni di consumatori, una parte di questi saranno considerati clienti vulnerabili e continueranno ad avere delle tutele.”