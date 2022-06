(Adnkronos) - Un murale per sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv come sommerso, pregiudizio, qualità di vita. L'opera di Alessandro Conti, in arte Etsom, è stata promossa da Gilead Sciences con lo scopo di combattere lo stigma verso chi convive con l'Hiv e promuovere l'alleanza fra tutti gli attori coinvolti nella lotta al virus dell'Aids