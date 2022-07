Ryder Cup, Giuntarelli (Tor Vergata): “DMO che mette insieme pubblico e privato per valorizzare golf e territorio”

(Adnkronos) - “Grazie ad un avviso della regione Lazio, il mondo del golf è riuscito a creare una DMO (Destination Management Organization), una struttura che mette insieme soggetti pubblici e privati per valorizzare il golf e il territorio anche per implementare il turismo”. Lo ha dichiarato il prof. dell’Università di Tor Vergata Paolo Giuntarelli in occasione del meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.