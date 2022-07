Ryder Cup, Chimenti (Fed. Italiana Golf): “Percorso Marco Simone diventerà tempio del golf”

(Adnkronos) - “La Ryder Cup è un evento globale, stratosferico, che comporterà una presenza non quantificabile per quanto grande. Le ricadute sul territorio saranno enormi, a partire dal percorso di Marco Simone che ospiterà la manifestazione. Quel percorso diventerà un tempio del golf e sarà visitato negli anni, come accade per tutti i percorsi che hanno ospitato la Ryder Cup”. Lo ha dichiarato Fanco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.