Ryder Cup, Angelucci (comm. Turismo): “Attesi 50mila spettatori al giorno, grande impatto sul turismo”

(Adnkronos) - “La Ryder Cup è il terzo evento sportivo mondiale per quanto riguarda il seguito di appassionati e avrà un impatto enorme sulla città. Ci saranno 50mila spettatori al giorno e ciò avrà un impatto sul turismo anche negli anni successivi. L’obiettivo è lasciare ai cittadini delle infrastrutture che saranno utili per il miglioramento della vita nella capitale”. Lo ha dichiarato Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.