(Adnkronos) - Il presidente dell'Anica nella sede AdnKronos descrive come "ottimo lo stato di salute industriale, ma le sale sono ancora in sofferenza". Su Roma sottolinea la necessità che "lasci un segno anche nel contemporaneo". E sulla guerra in Ucraina auspica "pace giusta fra aggressore e aggredito, evitando conseguenze irreparabili per le fonti energetiche e alimentari". Quanto alla politica, "nessun rimpianto per averla lasciata"