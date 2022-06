(Adnkronos) - Il presidente di Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, parla della siccità che in questo periodo ha colpito la Lombardia. Gruppo Cap ha inaugurato, in via Rimini a Milano, la sua nuova sede che mira a ripensare l’identità di un intero quartiere all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.