L’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo di Siena ridimensiona il dibattimento Ruby ter in corso a Milano. Ne è convinto Federico Cecconi, difensore del leader di Forza Italia. "Lo penso fermamente per una ragione molto semplice: il processo senese è una gemma, un frammento di quello che era inizialmente un unico processo con la stessa prospettazione accusatoria, la stessa impostazione per quanto riguarda le contestazioni e le modalità descrittive della condotta che anche qui viene contestata a Berlusconi, quindi non c'è dubbio che inevitabilmente è una sentenza che pesa anche nell'ambito di questo processo".