(Adnkronos) - Vito Rotondi, amministratore delegato di M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici, interviene a margine dell'evento "Tempo di dignità e di pace - La dignità come pietra angolare del nostro impegno". L'occasione per parlare di vari temi relativi alla produttività del Paese compreso il momento delicato che sta vivendo l'export italiano con lo scoppio della guerra in Ucraina.