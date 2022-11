Rotocalco n.48 del 30 novembre 2022

(Adnkronos) - “Eni, la storia di un’impresa” il volume che racconta “Passato, presente e futuro del cane a sei zampe”; Inaugurato a Rho il Teatro civico Roberto De Silva; Philip Morris annuncia nuovi investimenti in Italia; In nome della Legalità, gli incontri di Codere per un gioco sicuro; Pnrr e politiche sociali: in Fiera Bergamo Inps presenta il progetto 'Welfare as a Service'