Rotocalco n.42 del 19 ottobre 2022

(Adnkronos) - Alle imprese del Modello Genova la costruzione della nuova Diga Foranea; 40mila presenze e quasi 11mila screening: numeri da record per l’11esima edizione di Tennis&Friends; La trappola dell’azzardo”, BPER e Avviso Pubblico insieme per contrastare il gioco d’azzardo patologico; 2000 persone per “Seminare il futuro” dell’alimentazione; Erion: “Rifiuti elettronici sono risorsa, non teneteli nei cassetti”; Terza età, Pro Vita Chiede al Governo un Sottosegretario ad hoc e interventi socio-economici a tutela di nonni e anziani; A2A inaugurato l’impianto di trattamento organico a Giussago; Innovation Hub, al Leonardo da Vinci un acceleratore di impresa per startup di tutto il mondo