Rotocalco n.41 del 12 ottobre 2022

(Adnkronos) - 1000Miglia Presentata la 1000 Miglia 2023 Horror e magia, torna l'Halloween di Mirabilandia A Roma arriva il taxi volante elettrico, primo test per Volocopter Eni Award 2022: assegnati alla presenza di Mattarella i premi alla ricerca scientifica Seconda edizione del Forum Transizione Digitale 2022 Sport invernali – Falez sulla nuova FISI: “Voglio una Federazione che esista grazie alla base, non che la utilizzi" Hyper Transfer futuro sostenibile della logistica Per contrastare la crisi, soluzioni smart e green, ecco la power station portatile Delta 2 A2A, la sfida per il Piemonte: investimenti triplicati, nuovo impianto di biometano