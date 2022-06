Rotocalco n.24 del 15 giugno 2022

(Adnkronos) - Forum Comunicazione 2022, a Roma due giorni all’insegna della Employer Branding e del Digital Communication. Millemiglia: ‘la corsa più bella del mondo’ riaccende i motori. Il burattino che uccide, l'arma più brutale di Mosca. Disabilità e sport, l'Inail ricorda Antonio Maglio. Pro Loco d’Italia, ora anche la Fondazione per tutelare sagre e tradizioni nei borghi d’Italia. World Ducati Week 2022: tra sfide in pista e anteprime mondiali. Jacuzzi presenta le sue novità al Fuorisalone 2022. "WE", l'omaggio di Philip Morris alla community di Iqos