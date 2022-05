(Adnkronos) - Castello di Masino, tornano a risplendere gli affreschi dei Savoia. Il Falco Grillaio, a Tarquina una tra le più importanti colonie d'Italia. Il mercato del giocattolo riparte con Toys Milano & Bay-B. L'Italia in un boccone: al via da Torino il tour di Metro Italia. Beauty Tech Day, L’Oréal: innovazione al servizio della bellezza. Alimentazione, Sondaggio Aisa: 61% acquista carne in base a tipo allevamento