(Adnkronos) - Da Terna 10 miliardi per transizione energetica e sviluppo rete elettrica.Fare sistema per valorizzare maggiormente i giovani artisti contemporanei del nostro Paese. Dallo Chalet Levissima a 3000 mt il primo vodcast ad alta quota dedicato alla rigenerazione, “Regeneration Stories”. Marmi di Michelangelo tornano a risplendere grazie ai batteri mangia sporco. Orso marsicano, abbiamo meno di 30 anni per salvare una specie simbolo della natura