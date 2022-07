Rossetti: "Onorati di essere sponsor degli Europei di nuoto"

(Adnkronos) - "Contenti e onorati di questo accordo con la Federazione Italiana Nuoto e di essere main sponsor degli Europei di nuoto a Roma, in un momento importante per il nuoto italiano. Noi crediamo che lo sport in generale, e il nuoto per antonomasia, sia uno degli elementi valoriali in cui si formano le persone, assieme alla famiglia e alla scuola". Per questo "appoggiamo con forza tanti movimenti sportivi, soprattutto quello giovanile, quindi come Banca siamo molto attenti a dove ci sono dei giovani". Così Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di Bper Spa, a margine della conferenza stampa di presentazione degli Europei di nuoto 2022 in Campidoglio a Roma.