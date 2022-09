Rondinelli (Impegno Civico): "Legare rdc a evoluzione mercato lavoro migliorando incontro domanda-offerta"

(Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza è una misura che va mantenuta, come da raccomandazione della Commissione europea. Non dobbiamo modificare lo strumento in sé, ma legarlo all'evoluzione del mercato del lavoro, quindi è importante migliorare l'incontro tra domanda e offerta, che passa dal completamento del sistema duale, ma anche da investimenti sulla digitalizzazione per favorirlo". Così l'europarlamentare di Impegno Civico, Daniela Rondinelli, a margine della seconda giornata della festa nazionale di Aepi a Labro.