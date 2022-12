Romano (Fondazione Magna Grecia): “Fondamentale spendere bene i soldi del PNRR”

(Adnkronos) - “Il PNRR sia un’occasione di rilancio per il Sud. Spendere bene le risorse per le infrastrutture è fondamentale”. Così Saverio Romano, deputato e vicepresidente della Fondazione Magna Grecia, alla IV edizione di Sud e Futuri dal titolo Mezzogiorno Strategico, evento organizzato dalla fondazione in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21-LaCapitale.