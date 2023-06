Romano (Deloitte Legal): "Il tema sostenibilità sul tavolo dei manager delle principali aziende"

(Adnkronos) - “ Il tema della sostenibilità è un tema su cui si sono concentrati in questo momento i top manager. L’aspetto della strategia di sostenibilità è fortemente collegato alla strategia di business e stiamo assistendo ad un’accelerazione della tensione verso questi temi e della messa a terra delle varie azioni individuate anche sull’onda della direttiva”. Così Josephine Romano, Deloitte Legal Responsabile Corporate Compliance, durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.