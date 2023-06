Riciclo, Carnimeo (CiAl): “Ottimi risultati raggiunti possibili solo grazie a contributo di tutti” Riciclo, Carnimeo (CiAl): “Ottimi risultati raggiunti possibili solo grazie a contributo di tutti”

(Adnkronos) - “Ottenere gli ottimi risultati che abbiamo registrato dal punto di vista del riciclo dell’alluminio è possibile solo grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti in questa filiera, dalle aziende ai cittadini-consumatori”, queste le parole di Giusy Carnimeo, direttore generale di CiAl, a margine della visita guidata organizzata da Nespresso presso il centro di riciclo Garm di Brescia, dove è stato possibile osservare il processo che porta al riciclo delle capsule Nespresso esauste. Nespresso ha inoltre presentato in questa occasione il primo Report di Impatto come Società Benefit in Italia di Nespresso, nel quale vengono enunciati gli obiettivi raggiunti nel corso di oltre 11 anni di attività sul territorio ed elencati i nuovi traguardi che l’azienda intende raggiungere entro il 2025.