Ricerca: Msd Italia presenta sondaggio Ipsos con 'Investiamo per la vita' al Museo dell'Ara Pacis

(Adnkronos) - Un italiano su due considera la sanità e la salute come prioritarie nell’agenda del Governo e crede che l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo, non sia oggi pienamente rispettato, 8 su dieci credono che lo Stato dovrebbe investire nell’assistenza farmaceutica pubblica. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos e presentato a Roma nel corso della quinta edizione di Investire per la vita organizzato da Msd per esplorare gli argomenti chiave delle politiche sanitarie in Italia.