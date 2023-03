Ricerca, Gemmato: “Decreti attuativi utili a rendere Italia più competitiva nella ricerca”

(Adnkronos) - Lunedì 20 marzo si è tenuto il “Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia. Promuovere la leadership dell'Italia: obiettivi e prospettive per il futuro” presso la nuova sede di Incyte Biosciences Italy a Milano. All’evento è intervenuto Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al ministero della Salute, parlando dei passi in avanti fatti dal nuovo governo in materia di innovazione e ricerca clinica.