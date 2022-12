Ricciardi (UNICATT): “Economia, sostenibilità e salute: legame stretto e indissolubile”

(Adnkronos) - Walter Ricciardi, Professore di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in occasione dell’evento istituzionale “Una storia di partenariato italo-tedesca: Boehringer Ingelheim per l’Italia”, tenutosi mercoledì 14 dicembre, presso le Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma, ha sottolineato la necessità di investire sulla salute, inesistente senza servizi sanitari, in quanto senza investimenti sulla salute a sua volta non c’è economia.