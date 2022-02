Rep. Congo, moglie Attanasio: "Oggi Luca rinasce nei suoi progetti, voglio sia ricordato solo così"

(Adnkronos) - "Per me oggi è una giornata di rinascita". Lo ha detto Zaia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, prima della partita benefica tra la nazionale cantanti e la squadra di influenze Play2Give, organizzata nell’oratorio di Limbiate, il paese della Brianza in cui è cresciuto il diplomatico, a un anno dalla sua morte. Seddiki ha ringraziato le persone che hanno aderito "per aver dato il calcio d’inizio alla Fondazione Mama Sofia", che si prefigge lo scopo di portare avanti l’impegno umanitario di Attanasio.

"Ci sono diversi progetti, come la rete Congo, un lavoro che è partito proprio con Luca come ambasciatore. Lui l’ha fatto come istituzione, come rappresentante dell’Italia ed è un dovere portarlo avanti", ha detto Seddiki a margine dell’iniziativa in ricordo del marito, dentro a un oratorio pieno di giovani.

"Questa è l’energia di Luca ed è così che spero venga ricordato", ha dichiarato la moglie. "Per me oggi - ha ribadito - è la rinascita di mio marito, la ripartenza di quello che ha fatto per anni e del valore che ha dato alla sua vita. Si parte adesso, per farlo concretamente e continuare a ricordarlo solo così".