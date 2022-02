Rep. Congo, moglie Attanasio: "Mi fido dell'Italia per arrivare a verità"

(Adnkronos) - "Ringrazio il ministro e ringrazio tutte le persone che stanno facendo di tutto per portarci questa verità, per portare questa verità e questa giustizia a tutti gli italiani, perché è stata la nostra bandiera che è stata toccata in quel momento". Così Zaia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Attanasio, commenta a margine delle iniziative a un anno dalla morte del marito le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicate oggi da Avvenire.

"Sono mancati due figli dell’Italia, quindi io mi fido dell’Italia" e dell’impegno "per arrivare alla verità, perché lo meritiamo, non solo come famiglia, ma come Italia. E stato un atto veramente grave e io mi fido di questo", ha concluso la moglie di Attanasio.