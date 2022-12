Regioni, Giani: Tema centrale del Festival l'autonomia differenziata

(Adnkronos) - Eugenio Giani, presidente della Toscana, in occasione della seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, ha sottolineato come il fattore dell'autonomia differenziata sia stato per le regioni presenti all'evento un elemento di coesione più che di divisione, spiegando che non deve sottrarre risorse a un territorio per favorirne altri, ma al contrario che si fondi sulle autonomie regionali. In particolare, ha dichiarato che si parlerà di più della regione Toscana in termini di beni culturali e di energia rinnovabile, citando la geotermia. Ha concluso, infine, parlando dell'evento come un'occasione per le regioni di presentarsi in modo più unitario di fronte al ministro Calderoli.