Regione Lazio, al via la XII legislatura. Opposizione già divisa

(Adnkronos) - Iniziata la XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Eletto come Presidente del Consiglio, Antonio Aurigemma, mentre come vicepresidenti il dem Daniele Leodori e il forzista Cangemi. L’opposizione si presenta già divisa e la scelta del pentastellato Novelli come Consigliere segretario ha spinto Azione-Italia Viva a dichiarare già conclusa l’esperienza di coalizione targata D’Amato.