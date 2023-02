(Adnkronos) - "Dalla fine di quest'anno, chi può lavorare lavora. Noi faremo tutto il possibile per mettere quelle persone in condizione di lavorare favorendo crescita e nuove assunzioni. Ma altra cosa è sentirsi dire 'la Meloni mi toglie il reddito e vuole mandarmi a rubare'. Tra il reddito e rubare c'è prima l'opzione di andare a lavorare...". Lo ha detto, parlando della revisione del reddito di cittadinanza, la premier Giorgia Meloni, intervenendo dal palco dell'Auditorium Conciliazione per la kermesse del centrodestra. "Continueremo a prenderci cura di chi ha bisogno di sostegno", ha assicurato la leader di Fdi.