(Adnkronos) - "Certamente quello di oggi è un giorno triste, nella fede della Resurrezione accettiamo questo evento e sappiamo che Papa Ratzinger è nella gloria del paradiso. Viene a mancare un grande uomo, un grande teologo, un grande pastore". Lo dice all'Adnkronos Monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare di Roma. "Io ho 52 anni, sono cresciuto con Giovanni Paolo II, ma la lucidità del pensiero di Papa Benedetto mi ha accompagnato - prosegue - L'ho seguito durante gli anni del suo pontificato e oggi, insieme a tanti altri cristiani sparsi in tutto il mondo, avvertiamo il peso di una perdita grave mentre ci sentiamo sostenuti dalla presenza di Papa Francesco che in questi anni in cui Papa Benedetto si è ritirato ha continuato con altrettanta lucidità a governare la chiesa facendoci sentire tutta la bellezza del Vangelo". (di Silvia Mancinelli)