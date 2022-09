Raoul Bova arriva al Lido accolto da Rocio, il saluto ai 'suoceri'

(Adnkronos) - Raoul Bova è sbarcato al Lido. L’attore, ospite alla Mostra in qualità di volontario e ambassador della Croce Rossa -per la quale è protagonista del docu-film ‘The Lost Beauty - La Bellezza perduta della Siria’, è entrato all’Excelsior insieme alla compagna Rocio Munoz Morales, madrina della manifestazione. Entrando in sala, Bova ha affettuosamente salutato come prima cosa i genitori dell’attrice spagnola, prima di procedere verso la prima fila e salutare insieme a lei il presidente della Croce Rossa italiana Francesco Rocca e il regista della serie, Roberto Burchielli.