Quirinale, Meloni: "Barattato per 7 mesi di stipendio"

(Adnkronos) - ''Penso che sia responsabilità di Fdi salvare la faccia rispetto a quei milioni di italiani che votano centrodestra. Perché il principio che si vuole affermare in questa Nazione è che tra le decine di milioni di italiani di centrodestra non ci sono figure che abbiano la dignità di ricoprire la carica di capo dello Stato. E' un racconto al quale Fdi non si piegherà mai. Il problema è che siamo in un Parlamento dove si preferisce barattare 7 anni di presidenza della Repubblica con 7 mesi di stipendio...''. Lo ha detto Giorgia Meloni fuori da Montecitorio.