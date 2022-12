(Adnkronos) - "Lo scenario" del cosiddetto 'Qatargate' "è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa" Così la premier Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo sottolineando che "si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell'Unione, delle nostre nazioni".

"Probabilmente se ne parlerà anche oggi. Noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché i contorni sono abbastanza devastanti", ha proseguito la presidente del Consiglio.